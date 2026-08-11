Paro general parcial en Uruguay: trabajadores exigen transformaciones al Gobierno de Orsi

Una de las propuestas de los trabajadores era desvincular a las empresas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) de la administración directa de las cuentas de ahorro individual y que estas pasaran a ser gestionadas por un único organismo público, pero esto ha sido descartado por el Gobierno.

Además, exigieron que la Rendición de Cuentas del Gobierno derive en más recursos a "las políticas que aseguran derechos a la gente".

También insistieron en su propuesta de gravar al 1 % más rico del país, una iniciativa que busca crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas destinada específicamente a financiar políticas de reducción de la pobreza infantil y adolescente en el país suramericano.

En materia laboral, la central sindical se manifestó en contra de la precarización del trabajo y las tercerizaciones, defendió la negociación colectiva y pidió "una reforma laboral avanzada" y una "reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial".

Durante un discurso en el acto central de este martes, Sergio Sommaruga, de la Secretaría de Comunicación y propaganda del PIT-CNT, dijo que el movimiento sindical desarrolló en su último congreso "un programa de soluciones" que resumió en: una reforma laboral, una reforma tributaria de segunda generación y un proyecto de desarrollo integral.

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Sommaruga defendió que la reforma es necesaria porque "si hay trabajo para todos, con salario que dé para vivir, la sociedad se ordena".

Sobre el segundo punto, defendió que "tiene que haber mucha más justicia tributaria, que se acaben las vacaciones fiscales para los más ricos" e instó al Gobierno a estar más cerca de los trabajadores y no estar "tan feliz por la palmadita del FMI", en referencia a la reciente visita a Uruguay de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Como punto final, advirtió: "También le tenemos que decir al Gobierno que estamos atentos. Si quieren avanzar en un acuerdo con el Transpacífico, a costa del sistema de compras públicas, a costa de la privatización de las empresas públicas, a costa del hambre de la gente, este movimiento sindical va a estar en las calles como está hoy".

El 21 de noviembre del pasado año, Uruguay fue aceptado para integrarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que reúne el 15 % del producto interno bruto (PIB) mundial y es integrado por doce países con una población de 595 millones de personas.