Pekín se prepara para fuertes lluvias por los restos del tifón Dolphin

La respuesta de nivel II entró en vigor a las 09.00 hora local (01.00 GMT), mientras la ciudad se prepara para precipitaciones que se intensificarán desde la tarde de este martes y se prolongarán hasta el jueves.

Según el servicio meteorológico de Pekín, la mayor parte de la capital china podría acumular más de 100 milímetros de lluvia en seis horas y superar los 150 milímetros en 24 horas.

En siete zonas, entre ellas los distritos de Fangshan, Daxing y Tongzhou, podrían rebasarse los 200 milímetros diarios.

Las autoridades ordenaron evacuar antes de las 18.00 (10.00 GMT) a los residentes de áreas expuestas a inundaciones y deslizamientos, además de suspender las obras y cerrar campamentos y lugares turísticos de montaña.

A partir del miércoles, Pekín permitirá horarios laborales flexibles y posibles suspensiones de clases, mientras mantiene preparados 252 equipos de drenaje y refuerza la prevención en estaciones de metro, hospitales y centros para mayores.

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El Centro Meteorológico Nacional dejó este martes a las 17.00 (09.00 GMT) de clasificar a Dolphin como tifón, después de que el sistema permaneciera activo durante 15 días y tres horas y recorriera unos 7.100 kilómetros desde su formación el 27 de julio.

El organismo advirtió de que sus efectos continuarán y pronosticó fuertes precipitaciones asociadas a su circulación remanente en áreas de las cuencas de los ríos Amarillo y Huai y en el norte de China.

En Henan (centro), las autoridades emitieron una alerta roja por riesgo de inundaciones repentinas en varias zonas montañosas, mientras que en Jinan, capital de Shandong (este), varios embalses realizaron desembalses preventivos ante la llegada de las precipitaciones.

Dolphin, el decimotercer tifón de la temporada en China, tocó tierra el domingo en Zhejiang y dejó lluvias récord en Shanghái, donde una estación céntrica registró 312,9 milímetros en 24 horas, el máximo en más de 150 años.