Pereira vive entre la búsqueda de desaparecidos y la zozobra un día después del terremoto

Tras la emergencia inicial, agravada por los problemas en las comunicaciones, el desabastecimiento de combustible y los cortes de luz causados por el sismo, la ciudad amaneció con mucho movimiento en las calles y con una gran operación para rescatar a la mayor cantidad posible de personas atrapadas bajo los escombros.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia deja cerca de 240 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales, aunque el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó este martes que las personas fallecidas son 181 hasta el momento.

En Risaralda, departamento ubicado en la turística región del Eje Cafetero, son "alrededor de 90 personas fallecidas", indicó el secretario de Gobierno regional, Israel Londoño.

Maribel Verano Ramírez está desesperada. No encuentra ni a su madre ni a su hermana menor y se ha desplazado a casi todos los lugares donde las autoridades y los ciudadanos remueven escombros para tratar de rescatar a quienes siguen vivos y recuperar los cuerpos de aquellos que murieron.

La mujer empieza a recitar su número telefónico, con la voz entrecortada, y muestra a las personas que están en las zonas por las que camina las fotos de sus familiares, esperanzada de encontrarlas con vida.

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"Mi mamá se llama Luz Marina Ramírez Verano, mi hermanita Sandra Liliana Verano Ramírez", dice y divulga su número telefónico con la esperanza de que alguien le dé alguna información.

Según ha podido averiguar, su madre y su hermana habrían salido vivas del hotel en el que vivían, que se derrumbó por el terremoto, pero no sabe dónde se encuentran ni ha podido contactarlas.

"No sé si están vivas o no. No sé si están bien", insiste y añade, que su madre "es negrita, anda con un bastón", mientras que su hermana anda en silla de ruedas a consecuencia de una meningitis. La última vez que las vio fue hace ocho días.

En medio de su angustia, Verano no se olvida de su comunidad y le pide a las autoridades que visiten el barrio Esperanza Galicia: "no nos olviden, por favor (...) Por allá también hay familias a las que también se les averiaron casas. Entonces, por favor, que también se den una pasadita por allá".

Mientras que muchas personas están enfocadas en las labores de búsqueda y rescate, otras reabrieron sus locales para empezar de cero. Vidrios rotos, objetos desparramados por el piso y una ardua labor de limpieza les esperaba para poder volver a atender a sus clientes.

En algunos casos la urgencia de abrir radica en poder brindar servicios esenciales ante los estragos causados por el terremoto, como es el caso de un farmaceuta que hoy recogía todo lo que encontró en el piso para poder ofrecer los medicamentos necesarios para atender la emergencia.

A diferencia del lunes, panaderías, cafés y restaurantes también abrieron sus puertas para atender, principalmente, a aquellos que en medio de su búsqueda no tienen tiempo para prepararse una comida.

Las autoridades también han empezado a remover escombros de las principales avenidas de la ciudad para normalizar el tránsito y facilitar la movilidad de los habitantes de Pereira, que sólo esperan que la tragedia no sea mayor de lo que ya han vivido.

En la Plaza de Bolívar, un edificio de varios pisos colapsó y sus escombros llegaban hasta la base del 'Bolívar Desnudo', un monumento al Libertador y símbolo de Pereira, obra del ya fallecido escultor Rodrigo Arenas Betancourt.

Mientras tanto, camiones van y vienen para sacar los escombros, mientras que algunas calles cercanas permanecen cerradas porque aún siguen cayendo escombros y hay edificios que están en riesgo de colapsar.