Periodista colombiano busca entre escombros de un edificio a su familia tras el terremoto

En el edificio del barrio Torres del Limonar de Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, permanecen atrapados su madre, Stella Marín; su padre, Carlos Aponte, y su sobrina, Ileana Giraldo Aponte.

Carlos, quien es periodista, apenas llevaba unos días en Bogotá cuando el terremoto lo hizo regresar a Cali.

"Cuando pasa una situación de estas lo que uno espera es que al otro lado de la línea contesten. Llamé y no contestaron, vine y no me contestan aún. Solo sé que están allá adentro", dijo a EFE mientras esperaba noticias frente a la zona de rescate.

El edificio, de cuatro pisos y 54 apartamentos, colapsó durante el sismo mientras había 26 personas en su interior, según explicó a EFE Gloria Estela Pérez Díaz, administradora del inmueble.

"En el momento del terremoto había 26 personas adentro. Gracias a los organismos de socorro y a la gente se han rescatado siete personas. Esperemos que haya más vecinos con vida", afirmó Pérez.

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Carlos asegura que los equipos de rescate le han explicado que todavía podría haber personas con vida bajo los escombros.

"La estructura colapsó hacia el lado derecho, lo que me dicen es que el peso de las vigas los tiene atrapados. Las cámaras térmicas de los bomberos muestran que en un cuarto hay tres cuerpos que aún responden a la vida y dos manchitas más pequeñas que podrían ser las mascotas, entonces estamos a la espera de un milagro", relató.

Mientras los organismos de socorro avanzan entre toneladas de hormigón, familiares, vecinos y voluntarios permanecen en silencio alrededor de la zona pendientes de cada movimiento de las máquinas y los rescatistas.

Carlos agradece el trabajo de los equipos de emergencia, pero también pide a quienes se han acercado al lugar que no se marchen: "No solamente es tener paciencia, es sentir la gratitud con el profesionalismo de las autoridades, pero también de la gente que ha venido. Les pido que no se vayan, hasta encontrarlos en el tercer piso donde están".

La búsqueda de los familiares de Carlos es una de las que continúan este martes en distintos puntos de Cali, donde los equipos de rescate intentan localizar a personas atrapadas bajo estructuras que colapsaron tras el terremoto.

El balance entregado por el Puesto de Mando Unificado liderado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, eleva a 95 el número de fallecidos y a 949 el de heridos en la ciudad.

A nivel nacional la cifra de muertes a causa del potente terremoto ascendió a 181, según informó este martes el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados.

Además, las autoridades caleñas reportan al menos 45 edificaciones con colapso total o parcial, 239 personas atrapadas y 86 rescatadas.

Entre los edificios completamente colapsados está el Torres del Limonar, donde Carlos continúa esperando una señal de sus familiares mientras los rescatistas remueven los restos de lo que hasta hace dos días era su hogar.

Por ahora, solo queda esperar. Una voz, un golpe o cualquier señal que confirme que Stella, Carlos e Ileana siguen allí.