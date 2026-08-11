Perú convoca a embajador ruso para pedir información sobre peruanos en guerra con Ucrania

El embajador fue llamado un día después de que el Gobierno de Perú informara que 11 peruanos han muerto, 114 están desaparecidos y tres han sido capturados por el Ejército ucraniano, de un total de 459 connacionales que luchan por Rusia.

El Ministerio de Exteriores señaló que el canciller, Carlos Espá, transmitió a Ushakov "la preocupación" de la presidenta, Keiko Fujimori, "para que se proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia".

Espá sostuvo que esto debe hacerse "por ser de justicia y un derecho humano a la información que la comunidad internacional reconoce".

A su turno, el vceministro de Exteriores, Eric Anderson, remarcó que Perú "no va a olvidar ni despreocuparse" de sus ciudadanos, "estén donde estén", e instó a las autoridades rusas "a brindar información precisa y actualizada sobre la ubicación y situación en la que se encuentran".

A la reunión también acudieron representantes de las familias de peruanos afectados por esta situación, quienes transmitieron al embajador su preocupación por la falta de información de su Gobierno, según remarcó la nota oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Exteriores aseguró que hasta el momento ha sostenido más de 25 reuniones con las familias afectadas, ha enviado a un delegado especial a Moscú a indagar por los peruanos en Rusia y ha contribuido a la repatriación de 27 connacionales.

Familiares de los peruanos reclutados por Rusia se manifestaron el pasado martes frente a la embajada rusa en Lima para exigir el regreso de sus parientes, especialmente de los heridos, y que se les dé información sobre sus paraderos.

Los familiares aseguraron que aunque en abril pasado pusieron denuncias formales por un caso de trata de personas, los reclutadores que "estafaron y engañaron" a sus allegados siguen libres y sus casos "están durmiendo en la Fiscalía".

Asimismo, las familias han convocados a protestas y plantones desde los primeros meses de este año para exigir información sobre los enlistados, mientras que el Gobierno peruano emitió notas diplomáticas sin recibir respuesta, por lo que anunció que había solicitado el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la búsqueda de los connacionales afectados.