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11 de agosto de 2026 a la - 14:20

Perú destinará 2,6 millones de dólares de cooperación alemana para conservación de bosques

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Lima, 11 ago (EFE).- El Ministerio del Ambiente de Perú destinará 9 millones de soles (2,6 millones de dólares o 2,3 millones de euros) de la cooperación alemana para fortalecer la conservación de 3,6 millones de hectáreas de bosques amazónicos, con la participación de comunidades nativas en las regiones de Loreto y Ucayali, informó este martes el Ejecutivo.

Por EFE

El Convenio de Apoyo Presupuestario (CAP) tendrá un financiamiento del banco alemán de desarrollo KfW en el marco del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas del Perú – Fase I, según explicó el ministerio.

Las acciones se desarrollarán en la Reserva Comunal El Sira, en la región Ucayali; en las reservas nacionales Pacaya Samiria y Matsés, en Loreto; y en el Parque Nacional Sierra del Divisor, ubicado entre ambas regiones amazónicas.

Este convenio, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, será implementado por la cartera del Ambiente para fortalecer acuerdos de conservación y mecanismos de participación local en las cuatro áreas naturales protegidas de Loreto y Ucayali, con oportunidades sostenibles para las poblaciones y participación en la protección de la biodiversidad.

La aprobación de este convenio se sustenta en los resultados alcanzados durante la primera fase del apoyo presupuestario, implementada entre 2021 y 2024, indicó el Ministerio del Ambiente.

Agregó que, en 2024, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) desarrolló acciones de vigilancia y control efectivo en más de 4,9 millones de hectáreas y tuvo 524.653 hectáreas bajo mecanismos participativos de conservación, lo que representó el 100 % de metas establecidas para ese periodo.