Perú nombra cónsul en Caracas como parte del restablecimiento de relaciones con Venezuela

La resolución firmada por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el canciller Carlos Espá nombra a la consejera en el servicio diplomático Alicia María Espinoza Paredes como Cónsul General del Perú en Caracas, aunque la fecha para el inicio de sus funciones será fijada en otra resolución viceministerial.

En sus considerandos, el documento precisa que la protección y atención a las comunidades peruanas en el exterior constituye una de las prioridades de la Política Exterior del Perú.

El anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela se hizo el pasado 24 de julio en pleno traspaso del Gobierno peruano, del izquierdista José María Balcázar a la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a quien la líder antichavista María Corina Machado respaldó en su cuarta candidatura presidencial.

La Cancillería peruana informó que, en una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial "hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos".

"Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región", concluyó el Ejecutivo peruano.

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El 30 de julio de 2024, el Gobierno de Venezuela cerró sus consulados en Perú y rompió toda relación después de que Perú reconociese al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo del país caribeño frente a Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Nueva York.

Desde entonces, la embajada y el consulado de Venezuela en Lima habían permanecido cerrados, lo que impidió que 1,6 millones de venezolanos en Perú no hayan podido hacer trámites como la emisión y renovación de sus pasaportes, entre otros temas.