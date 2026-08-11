Petro pide permiso al Senado colombiano para salir del país durante el próximo año

"En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional", dice la misiva de Petro.

El izquierdista, que dejó el poder el pasado 7 de agosto cuando asumió el ultraderechista Abelardo de la Espriella, indicó que su salida, tras el permiso, tendrá como fin "atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico" durante todo el año posterior al final del ejercicio de sus funciones como presidente.

Sobre Petro recaen más de un centenar procesos judiciales que siguen su curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, célula legislativa encargada de investigar a los aforados en Colombia, entre ellos, al presidente de la República y a los exmandatarios.

Dichas actuaciones judiciales y disciplinarias abarcan principalmente presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022 y decenas de indagaciones por su supuesta participación indebida en política durante el periodo electoral de este año, que finalizó el 21 de junio con la elección de De la Espriella.

Antes de terminar su mandato, Petro anticipó su regreso a la oposición, donde forjó su carrera durante más de tres décadas como congresista, alcalde de Bogotá y, finalmente, como jefe del bloque opositor al gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde los escenarios antes mencionados, Petro hizo de la denuncia contra las élites políticas, la desigualdad y la corrupción, ejes de su discurso, hasta convertirse en el primer presidente de izquierda en Colombia.