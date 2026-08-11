Quién es Moria Casán: ícono popular que inspira serie de Cecilia Roth y Griselda Siciliani

Nacida el 16 de agosto de 1946 en Buenos Aires, Ana María Casanova -su verdadero nombre- creció en una familia de clase media, hija de un oficial militar y una actriz y ama de casa; pero terminó convirtiéndose en una diva súper popular por su imagen provocativa y su manera de comunicar, sin pelos en la lengua.

En su juventud, mientras estudiaba Derecho tomaba clases de baile y piano, hasta que en 1969 abandonó la universidad para debutar como vedete en el teatro.

Poco después se convirtió en una de las figuras centrales de la época de oro de la revista, un género teatral que combina música, baile y humor. Eran los setenta, la década del destape y de las mujeres exuberantes en las portadas de revista.

La imponente Moria Casán, con 1,75 metros de estatura, construyó una carrera que se extendió al cine y la televisión. Compartió pantalla con gran cantidad de figuras argentinas: Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez, Alfredo Alcón o China Zorrilla.

Hizo exitosas temporadas teatrales y llevó sus espectáculos a escenarios internacionales, entre ellos, 'Brujas', uno de los grandes éxitos de la escena argentina, durante 34 años en cartel.

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La diva no se limitó a interpretar personajes, también construyó el suyo propio.

Conocida popularmente como La One, creó neologismos y frases que se incorporaron al imaginario popular: “Si querés llorar, llorá”, “El decorado se calla” y "¿Quiénes son?", esta última convertida en años después en una exitosa canción de Lali.

Su carácter transgresor y su defensa de la libertad sexual la convirtieron además en una referente para la comunidad LGBTI+. Su estética y su forma de hablar fueron imitadas por artistas y admiradores.

También incursionó en el mundo empresarial, tuvo emprendimientos gastronómicos y Playa Franca, el primer balneario nudista de Argentina, inaugurado de 1994.

En 2015 atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando fue detenida en Paraguay a raíz de la desaparición de unas joyas que había utilizado durante un espectáculo, valoradas en 80 mil dólares.

Tras pasar nueve días en la cárcel en Asunción, la justicia paraguaya le otorgó una 'probation' (suspensión del proceso) y Moria regresó a Argentina. Años después, en 2018, fue sobreseída.

Moria Casán ha sido a lo largo de su vida protagonista de romances, separaciones, enfrentamientos mediáticos y de una relación artística y familiar con Mario Castiglione, padre de su única hija, Sofía Gala.

Cada mañana, sigue conduciendo un programa de variedades y actualidad en la televisión, creando todas las polémicas que se la antojan en un país donde las presentadoras mayores de ochenta años tienen éxito.

Los otros casos son su rival, pero a veces amiga, Mirtha Legrand, que va a cumplir 100 años y sigue en televisión, y Susana Giménez, de 82 años y quien empezó carrera junto a Moria Casán. Las tres siguen siendo figuras públicas y arrojando titulares con mucha frecuencia.

En la serie de Netflix, Moria es interpretada en su juventud por su propia hija, Sofía Gala; en la edad intermedia por Griselda Siciliani (protagonista de 'Envidiosa'); y en la edad avanzada por la consagrada Cecilia Roth.

Dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, la serie tiene ocho episodios, uno por cada década de la vida de diva argentina. Este martes se presenta en un cine de Buenos Aires y el viernes será el estreno mundial en Netflix.