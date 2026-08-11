Ramaphosa recibe a familia del sudafricano muerto el 7 de octubre tras repatriar su cuerpo

"El presidente se reunió con la familia Perez el lunes y expresó sus condolencias tras la devolución de los restos de Perez, nacido y criado en Sudáfrica", indicó la Presidencia este martes en un comunicado.

La intervención en favor de esa familia forma parte de la asistencia más amplia que el Estado sudafricano brinda a las personas afectadas por conflictos y crisis humanitarias.

Perez nació y creció en Johannesburgo, en el suburbio de Glenhazel —conocido por albergar a una de las mayores comunidades judías del país—, antes de emigrar con su familia a Israel en 2014. Allí se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a sus 22 años servía como capitán hasta que fue capturado y asesinado.

"El Gobierno sudafricano mantiene su compromiso de ayudar a los sudafricanos, independientemente de su raza o religión, que se encuentran atrapados en zonas de conflicto", subrayó el documento.

"Esto incluye facilitar la liberación de sudafricanos atrapados en la guerra de Siria, ciudadanos vendidos a mercenarios rusos y el regreso seguro de niños ucranianos", añadió.

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El mandatario reafirmó el apoyo de Sudáfrica a un proceso de paz inclusivo que garantice una paz duradera para los pueblos de Israel y Palestina.

En el plano internacional, las relaciones se han tensado desde que Pretoria acusó el 29 de diciembre de 2023 a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la ONU, de crímenes de genocidio.

A mediados de septiembre de 2025, una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por quien presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay, determinó que Israel "ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza".

En marzo, el Ejecutivo de Ramaphosa también alertó de que la situación en la Franja se ha visto "agravada por la escalada de la crisis en el Golfo (Pérsico) y los continuos ataques de Israel contra el Líbano".

El 7 de octubre de 2023 milicianos palestinos, liderados por Hamás, lograron atravesar la valla fronteriza y atacaron a las comunidades cercanas a la Franja, además de un festival, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a 251. Ese mismo día, Israel comenzó a bombardear Gaza, lo que desembocó en una ofensiva que ha causado más de 73.050 muertos.