Reactivada la compraventa de viviendas en Rumanía tras un mes paralizada por ciberataque

La aplicación e-Terra, utilizada en las transacciones, comenzó hoy su reactivación gradual, primero para el personal de la agencia y para los notarios, y desde el miércoles para otro tipo de usuarios.

En esta primera fase se están actualizando los documentos recibidos por correo y autorizados por los notarios durante las cuatro semanas en las que el sistema estuvo inoperativo.

Las autoridades subrayan que la reapertura del servicio afecta exclusivamente a la aplicación e-Terra, el sistemainformático donde se registran las propiedades, mientras que las demás plataformas en línea de la Agencia Nacional de Catastro y Publicidad Inmobiliaria (ANCPI) permanecen cerradas por el momento.

En el momento del ataque informático había más de 94.000 solicitudes pendientes y este organismo ha adelantado que el personal se movilizará para resolverlos dentro del plazo legal.

La ANCPI quedó bloqueada el 14 de julio por un ciberataque que provocó la mayor interrupción técnica en la historia dela institución y llevó a la suspensión de recepciones catastrales, hipotecas o permisos de construcción.

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Una plataforma de operaciones inmobiliarias ha calculado que los daños causados ​​por el ataque informático ascienden a casi 500 millones de euros y que más de 10.000 profesionales del sector han denunciado pérdidas económicas, retrasos en las transacciones y la imposibilidad de cobrar por el trabajo ya realizado.

Los medios rumanos publicaron en su momento que una empresa de seguridad cibernética israelí identificó como responsable del ataque a un pirata informático argelino, conocido como ByteToBreach y que en el pasado habría vendido datos robados a Gobiernos, bancos y aerolíneas, pero no ha trascendido información nueva sobre la autoría del ataque.