Refuerzan vigilancia policial en la Baixa de Lisboa tras turista herida por bala perdida

El subcomisario de la Policía de Seguridad Pública (PSP) Rúben Neves explicó hoy en declaraciones a EFE que se trata de una mujer de 41 años que sufrió una herida de bala después de que una discusión entre dos grupos acabara a tiros en la calle.

La víctima acudió para pedir ayuda a una cafetería cercana y fue transportada a un hospital, donde se le realizó una cirugía para retirarle la bala, que le había impactado en el torso.

La Policía ha detenido a un sospechoso mientras busca a una segunda persona e intenta descubrir el origen de este suceso.

Según Neves, la pelea fue entre "dos grupos de los que suelen permanecer en la calle en la Baixa", un lugar que suele concentrar a vendedores ambulantes y artistas callejeros.

Tras ser informado del incidente, el Ministerio del Interior informó hoy en un comunicado de que la PSP ya había reforzado la presencia policial en junio en los puntos más turísticos de la capital y que este dispositivo "será mantenido y ajustado" en función de la situación.

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Agregó que el Ayuntamiento de Lisboa reforzará también el control policial de las actividades comerciales ilegales e irregulares en estas zonas, "en concreto las que contribuyen a la degradación y uso indebido del espacio público"; y que será "profundizado el análisis de la realidad criminal de estas áreas".

"Independientemente de que se haya tratado de una situación puntual, el uso de armas de fuego en plena vía pública, en una de las zonas de mayor concentración de residentes y turistas de la ciudad, exige una respuesta firme. Es en ese sentido que el Gobierno, las fuerzas de seguridad y el municipio están trabajando de forma articulada para garantizar la seguridad de quien vive, trabaja y visita Lisboa", aseveró la cartera del Interior.