Registran un sismo de magnitud 4,3 frente a las costas de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el sismo tuvo lugar a las 13:05 hora local (18:05 GMT) a 0,74 grados de latitud sur y a 81,15 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 4 kilómetros y a 55,48 kilómetros de la ciudad de Manta.

El sismo ocurrió luego de que el lunes, se registrase en provincia costera del Guayas, fronteriza con Manabí, se registrase un temblor de magnitud 3,4

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.