Rescatan en zona fronteriza de Ecuador a colombiano por el que pedían 150.000 dólares

La operación se realizó este martes después de que las fuerzas de seguridad ecuatorianas recibieron una alerta de la Policía Nacional de Colombia sobre el presunto secuestro extorsivo de un ciudadano colombiano, quien habría permanecido ocho días en cautiverio, tras ser raptado en la ciudad colombiana de Pasto.

Los agentes y soldados pusieron en marcha una investigación que los llevó hacia la zona de Puerto Nuevo, en Sucumbíos, a las orillas del río San Miguel, que sirve como frontera natural entre ambos países.

Durante la intervención lograron rescatar a la víctima en condiciones estables y detuvieron a dos personas presuntamente vinculadas con el secuestro: un colombiano de 22 años identificado como Anderson Cortez, y un adolescente ecuatoriano de 17 años, según informó el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, en su cuenta de la red social X.

La Policía señaló que la víctima fue trasladada hasta un centro de salud para una valoración médica y que posteriormente iba a ser entregada a sus familiares.

Mientras que los detenidos fueron puestos a órdenes autoridades judiciales para continuar el procedimiento legal correspondiente.

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En la frontera entre Ecuador y Colombia las fuerzas de seguridad han detectado la presencia de grupos criminales que se dedican al narcotráfico, a la minería ilegal y también a delitos como el secuestro y la extorsión.