Rescate de una mujer en Cali un día después del terremoto enciende una luz de esperanza

El edificio tenía 54 apartamentos y, según suministrada por vecinos a los organismos de socorro, puede haber más de 20 personas por localizar bajo los escombros.

El rescate de Troncoso comenzó hacia las cinco de la tarde del lunes, cuando el rescatista voluntario Santiago Aguirre, de 25 años, se internó entre los restos de la estructura y escuchó ruidos que indicaban que había una persona atrapada.

"Eran las cinco de la tarde, el chico arriesgó su vida. El muchacho es un héroe, se metió y la encontró. Luego llegaron los bomberos con los perros y lo confirmaron, desde ahí no pararon”, dijo a EFE David Vargas, rescatista voluntario de la ciudad.

Según Vargas, Diana estaba atrapada por los pies y golpeaba un armario para llamar la atención de quienes trabajaban en la zona luego del terremoto de magnitud 7,4 que deja un saldo parcial de 181 muertos en el país, según el Gobierno, y al menos 240 en la suma de las autoridades regionales.

Desde ese momento, los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche para abrirse paso entre los escombros y llegar hasta ella. En esas tareas participaron bomberos de Cali y Bogotá, que se relevaron durante la operación.

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"Nos metimos ocho metros adentro, trabajamos sin parar. Verla a ella sonreír es la mejor sensación", relató a EFE uno de los bomberos que atendió la emergencia.

Los bomberos de Bogotá trabajaron durante la noche y hacia las seis de la mañana fueron relevados por unidades de Cali, que continuaron las labores de rescate.

La noticia llevó alivio a los familiares de Diana, quienes habían logrado salir del edificio, pero presenciaron su colapso.

"Nosotros alcanzamos a salir, pero ella no. Vimos el edificio caer y pensamos lo peor. Cuando ya nos dijeron que la habían encontrado y con vida, nos volvió el alma al cuerpo", dijo a EFE Álvaro Troncoso, familiar de Diana.

Este rescate se convirtió así en uno de los momentos de esperanza en medio de las operaciones que continúan en Cali para localizar a las personas desaparecidas o atrapadas entre los escombros tras el terremoto.

Según las autoridades de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, 45 edificaciones sufrieron un colapso total o parcial, 239 personas han sido dadas como atrapadas y 86 han sido rescatadas.

Las autoridades también informaron de daños en 93 edificios y viviendas, una cifra que podría aumentar a medida que avanzan las evaluaciones de infraestructura en diferentes sectores de la ciudad.