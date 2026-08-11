Rumanía paralizará esta semana su central nuclear ante la continuada bajada en el Danubio

"Con los caudales previstos (en el Danubio) no creo que se pueda hacer nada, y el cierre de la central de Cernavoda es inevitable", ha declarado el director de la Administración Nacional Aguas Rumanas, Sorin Rîndaşu, a la emisora Digi24.

El anuncio del cierre del segundo reactor se produce dos semanas después de la desconexión del primero ante la caída del nivel del agua, que se usa para refrigerarlos, debido a la sequía y las sucesivas olas de calor en toda la cuenca del Danubio.

Desde entonces, las autoridades han intentado elevar el caudal del río a su paso por Cernavoda, dinamitando rocas en el fondo y hundiendo barcazas cargadas de piedras.

Pese a esa operación, el nivel del Danubio ha bajado otros tres centímetros y este martes registró un nuevo caudal mínimo histórico con la entrada de Rumanía de 1.370 metros cúbicos por segundo, muy por debajo del promedio multianual de 3.900, informó Rîndaşu.

Además, no se prevén precipitaciones en toda la cuenca del Danubio durante los próximos cinco días.

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Nuclearelectrica, el operador de la planta, ha anunciado que la parada del segundo reactor podría efectuarse en la mañana del 13 de agosto.

El cierre de la central, la única de Rumanía, obligaría al país a aumentar las importaciones de electricidad desde países vecinos.

El Ministerio de Energía ha descartado que haya riesgo de apagón.

El calor sofocante continúa en la mayor parte del país, con temperaturas que alcanzarán este martes los 39 grados en el noroeste, donde se ha emitido una alerta naranja de temperaturas extremas.

Actualmente, alrededor de 200 localidades sufren restricciones en el suministro de agua.