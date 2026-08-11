Rusia informa de ataques contra centros logísticos y fábricas en Kiev y Zaporiyia

"Durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre, a consecuencia del cual fueron alcanzadas empresas de la industria militar y centros logísticos en Kiev y Zaporiyia", indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en Telegram.

Defensa puntualizó que en Kiev fue atacada una terminal de Nova Poschta, "un centro de clasificación automatizada que garantizaba el almacenamiento y la distribución de bienes de doble uso, incluidos componentes para la producción de drones de largo y medio alcance, así como sistemas robóticos y sistemas de guerra electrónica".

Además, indicó que fue atacado en centro logístico Kiev-3, un parque de almacenes de alrededor de 50.000 metros cuadrados que contenía hasta 15.000 drones de asalto, incluyendo los modelos Beshket, Spuk, Komik-A, Gorobets, equipados con sistemas de visión nocturna.

En Zaporiyia las fuerzas rusas atacaron el combinado metalúrgico Zaporozhstal, perteneciente al grupo empresarial Metinvest.

Según Defensa, se trata de la principal fábrica productora de chapa metálica en Ucrania, utilizada "para construir fortificaciones, blindaje para vehículos militares y las placas para los chalecos antibala".

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Por su parte, Ucrania denunció este martes que los misiles rusos alcanzaron hoy en Kiev un hospital infantil, produjo un incendio en un almacén en otra zona de la ciudad y causó heridas a, al menos, una persona, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DNS) a través de Telegram.

El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fédorov, señaló en Telegram que el ataque ruso causó cinco muertos y dañó varios edificios.