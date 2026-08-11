Rusia libera al exmarine estadounidense Robert Gilman tras cuatro años detenido

"Celebramos el regreso de Robert Gilman a Estados Unidos", declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado, quien reveló que Steve Witkoff, enviado especial de Trump, participó en las negociaciones para lograr su liberación.

Gilman, de 32 años y originario de Massachusetts, fue detenido en enero de 2022, acusado de agredir a un policía, cuando viajaba en tren por Vorónezh, en el oeste de Rusia.

Posteriormente se añadieron cargos por supuestas agresiones a personal penitenciario, lo que elevó su condena a un total de diez años de prisión.

La ONG Global Reach, que lleva su caso, explicó a la cadena estadounidense CBS que Gilman está "gravemente enfermo y bajo riesgo de muerte" debido a los malos tratos que sufrió durante su cautiverio, incluidos trabajos forzados, y aseguró que fue presionado para combatir en Ucrania.

Gilman será evaluado y tratado en un hospital militar en Texas, agregó la organización.

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Con esta liberación, más de 100 estadounidenses que Washington consideraba secuestrados o detenidos injustamente en el extranjero han recuperado la libertad durante la Administración de Trump, según el Departamento de Estado.

El portavoz aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para lograr también la liberación de Stephen Hubbard, detenido en Rusia desde 2022 y acusado por Moscú de haber actuado como mercenario en la guerra de Ucrania.