Saar califica acercamiento consular con Venezuela como "otra buena noticia de Sudamérica"

"Otra buena noticia de Sudamérica: la reanudación de las relaciones consulares entre Israel y Venezuela", escribió el jefe de la diplomacia israelí en un mensaje publicado en la red social X.

"¡Continuaré fortaleciendo los lazos entre Israel y los países del mundo en general, y entre Israel y los países de América Latina en particular!", añadió Saar.

La Cancillería venezolana y el Ministerio de Exteriores israelí habían anunciado previamente en un comunicado conjunto que ambas partes acordaron reanudar sus relaciones consulares casi diecisiete años después de que Caracas rompiera los vínculos diplomáticos.

El anuncio se produjo tras una serie de conversaciones mantenidas en las últimas semanas entre Saar y su homólogo venezolano, Félix Plasencia, detallaba el comunicado.

Según el texto, ambas partes acordaron poner en marcha un mecanismo de coordinación que permitirá la prestación de servicios consulares a los ciudadanos de los dos países, lo que constituye el primer canal oficial de contacto entre Jerusalén y Caracas desde 2009, cuando Venezuela cortó relaciones con Israel en el contexto de la guerra en Gaza.

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La declaración conjunta de Israel y Venezuela también señalaba que, junto al acercamiento consular anunciado este martes, ambos países mantendrán la cooperación surgida tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

Israel envió entonces una delegación de ayuda humanitaria, encabezada por su Ministerio de Exteriores y el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa (FDI), que colaboró en las labores de emergencia y reconstrucción.

El anuncio de Israel y Venezuela llega un día después de que Colombia reconociera la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio estratégico en Oriente Medio situado en Siria y ocupado por el estado judío desde 1967.