Salvini insta a Alemania a retirar ONG del Mediterráneo antes de dar lecciones a Italia

Las declaraciones del líder de la ultraderechista Liga se producen después de que este fin de semana medios italianos publicasen la decisión de Berlín de endurecer su política migratoria y reanudar las devoluciones de solicitantes de asilo hacia Italia, información que no ha sido confirmada por el Gobierno germano.

"Invitamos a los amigos alemanes a llevarse de vuelta a su patria todos los barcos de las ONG alemanas que han tomado a Italia por un campo de refugiados. Así que, antes de devolvernos a una sola persona, que quiten la bandera alemana a estas ONG", afirmó Salvini a los medios durante una visita a las obras ferroviarias del barrio romano del Pigneto.

El vicepresidente italiano acusó a las organizaciones de dedicarse "sustancialmente al transporte de seres humanos desde el norte de África a Italia" y cuestionó la pasividad europea ante esta situación.

"¿Qué pasaría si un barco con bandera italiana hiciera el trayecto entre el norte de África y el puerto de Hamburgo? Creo que alguien tendría algo que decir", planteó el ministro.

En este sentido, arremetió contra la gestión comunitaria del fenómeno migratorio: "Considero que una Unión Europea seria, una Comisión seria, pondría en duda estos acuerdos si existiera complicidad probada en el tráfico de seres humanos", señaló, al tiempo que instó a "no dar miles de millones a quien organiza este tráfico".

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Salvini extendió también sus críticas al Ejecutivo español encabezado por Pedro Sánchez tras la entrada masiva de migrantes a través de Ceuta.

"Lo mismo aplica para España: está claro que si primero regularizas a medio millón de inmigrantes irregulares y luego en un fin de semana te llegan 70.000, y todavía hay entre 4.000 y 5.000 escondidos — entre los cuales también hay potenciales infiltraciones terroristas de riesgo—, lecciones de Madrid o de Berlín nosotros no aceptamos", afirmó.

Y concluyó: "Que arreglen primero los problemas en España y en Alemania y luego hablamos del resto".