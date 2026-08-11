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11 de agosto de 2026 a la - 13:20

Salvini insta a Alemania a retirar ONG del Mediterráneo antes de dar lecciones a Italia

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Roma, 11 ago (EFE).- El ministro de Transportes de Italia y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, instó este martes a Alemania a que retire las embarcaciones de las ONG germanas que operan en el Mediterráneo antes de pretender devolver migrantes en situación irregular a territorio italiano, al tiempo que rechazó recibir "lecciones" de Berlín o de Madrid en materia migratoria.

Por EFE

Las declaraciones del líder de la ultraderechista Liga se producen después de que este fin de semana medios italianos publicasen la decisión de Berlín de endurecer su política migratoria y reanudar las devoluciones de solicitantes de asilo hacia Italia, información que no ha sido confirmada por el Gobierno germano.

"Invitamos a los amigos alemanes a llevarse de vuelta a su patria todos los barcos de las ONG alemanas que han tomado a Italia por un campo de refugiados. Así que, antes de devolvernos a una sola persona, que quiten la bandera alemana a estas ONG", afirmó Salvini a los medios durante una visita a las obras ferroviarias del barrio romano del Pigneto.

El vicepresidente italiano acusó a las organizaciones de dedicarse "sustancialmente al transporte de seres humanos desde el norte de África a Italia" y cuestionó la pasividad europea ante esta situación.

"¿Qué pasaría si un barco con bandera italiana hiciera el trayecto entre el norte de África y el puerto de Hamburgo? Creo que alguien tendría algo que decir", planteó el ministro.

En este sentido, arremetió contra la gestión comunitaria del fenómeno migratorio: "Considero que una Unión Europea seria, una Comisión seria, pondría en duda estos acuerdos si existiera complicidad probada en el tráfico de seres humanos", señaló, al tiempo que instó a "no dar miles de millones a quien organiza este tráfico".

Salvini extendió también sus críticas al Ejecutivo español encabezado por Pedro Sánchez tras la entrada masiva de migrantes a través de Ceuta.

"Lo mismo aplica para España: está claro que si primero regularizas a medio millón de inmigrantes irregulares y luego en un fin de semana te llegan 70.000, y todavía hay entre 4.000 y 5.000 escondidos — entre los cuales también hay potenciales infiltraciones terroristas de riesgo—, lecciones de Madrid o de Berlín nosotros no aceptamos", afirmó.

Y concluyó: "Que arreglen primero los problemas en España y en Alemania y luego hablamos del resto".