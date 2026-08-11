Salvini propone aplicar un tributo del 5 % a los 10 principales bancos italianos

El líder de la Liga, uno de los tres partidos que integran la coalición de Gobierno junto a los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y la berlusconiana Forza Italia de Antonio Tajani, se mostró convencido de que sus socios en el Ejecutivo apoyarán esta idea: "Si quisiéramos empezar con un beneficio de 30.000 millones de euros, nos conformaríamos con un 5% anual durante tres años".

Salvini aclaró que la medida solo afectaría a los diez principales bancos del país y no a los cientos de bancos locales y puso como ejemplo los impuestos que el Gobierno español ha aplicado a la banca.

"No estoy de acuerdo con nada del Gobierno de (Pedro) Sánchez, salvo con la intervención económica que ha realizado en los bancos", dijo el también vicepresidente del Ejecutivo italiano en declaraciones a medios locales en Roma.

Ya en agosto de 2023, el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un impuesto del 40 % sobre los beneficios extraordinarios a los bancos limitado a aquel ejercicio y al de 2022, lo que en ese momento el propio Salvini justificó como una "norma de igualdad social" con la que el Ejecutivo preveía recaudar más de 2.000 millones de euros para apoyar hipotecas y recortes fiscales.

Sin embargo, esa tasa se limitó y modificó posteriormente y en septiembre del 2023 se introdujo una enmienda que permitió a los bancos evitar el pago si destinaban una cantidad equivalente a reforzar sus reservas, de modo que la aplicación efectiva de la medida no tuvo impacto recaudatorio relevante.