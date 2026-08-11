Sara Mesa o Héctor Abad ponen el acento hispano en la Semana de la Literatura de Shanghái

El festival, que lleva por lema 'Intergeneracionalidad y renacimiento', reunirá a escritores de distintas generaciones y procedencias, algunos tan destacados como el nobel chino de literatura Mo Yan, para reflexionar sobre la literatura como espacio de diálogo, transición y renovación.

Mesa (Madrid, 1976) pronunció un discurso durante la ceremonia de inauguración, en el que reflexionó precisamente sobre la capacidad de la literatura para atravesar generaciones, geografías y épocas.

"Todos los buenos libros, aunque estén ambientados en un periodo histórico concreto o en un futuro lejano, hablan siempre del presente, es decir, del presente de quien lo lee", indicó la autora de novelas como 'Un amor', 'Cuatro por cuatro', 'Cicatriz', 'Cara de pan' o 'La familia'.

En su opinión, "el mismo libro cambia porque cambian sus lectores. Cada generación hace preguntas distintas y, de alguna manera, los libros ofrecen respuestas que los propios autores jamás imaginaron haber escrito".

La literata participará esta semana en dos eventos organizados por el Instituto Cervantes de Shanghái. El primero, este próximo miércoles, será un encuentro con lectores sobre 'Un amor', una de sus obras más celebradas, que fue publicada en 2020 y que ya cuenta con traducción al mandarín.

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El sábado, Mesa volverá a encontrarse con el público para debatir sobre uno de los ejes centrales de su obra, el deseo entendido no como una experiencia exclusivamente íntima, sino como un espacio atravesado por las normas sociales, las relaciones de poder, las expectativas y los conflictos entre individuos.

Según la institución cultural española, la presencia de Mesa en Shanghái es una nueva muestra del creciente interés por las escritoras de habla hispana en el mercado editorial de China, donde cada vez más lectores descubren la narrativa contemporánea en esa lengua.