Secretaria general de SICA desea reactivar diálogo político de alto nivel en Centroamérica

"Mi intención es recuperar la confianza de los países en su propio sistema, y creo que esta elección es ya un elemento evidente de que se ha recuperado la confianza; restablecer el dialogo político de alto nivel y coadyuvar con mucho respeto en la construcción de consensos en nuestra región", expresó Ajoy en una ceremonia de inicio de mandato transmitida por el SICA a través de sus redes.

Ajoy, la primera mujer en la secretaría del SICA, fue elegida el pasado junio por votación de los presidentes de la región, luego de que el puesto, que le correspondía a Nicaragua para el periodo 2022-2026 estuviera vacante desde 2023. Managua denunció un "bloqueo injustificado" a las ternas de candidatos que presentó para el cargo.

El pasado 26 de mayo el Gobierno de Nicaragua, que ha sido señalado por países como Costa Rica de violar derechos humanos, reclamó su "derecho" a ocupar la secretaría general del sistema que estaba vacante desde noviembre de 2023, cuando el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el periodo 2022-2026.

En su discurso de este martes, la nueva secretaria general del SICA, que tiene 27 años de carrera diplomática, agradeció la confianza de los países y calificó su elección como un "inmenso honor" que conlleva "un enorme compromiso y responsabilidad".

"Nuestro sistema de integración es percibido en algunas ocasiones como burocrático, con duplicidad de funciones, dispersión institucional, excesos de instancias, y limitaciones presupuestarias para soportar ese engranaje. Deseo un SICA renovado, eficiente, sostenible, que rinda cuentas a los países y que sobre todo trabaje de la mano con ellos para potenciar los beneficios de la integración", aseveró Ajoy.

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La diplomática costarricense se comprometió a impulsar "un proceso de modernización institucional técnica y jurídicamente sólido" para renovar y optimizar las instituciones regionales, fortalecer las instancias y proyectos de cooperación que generen valor agregado al proceso de integración e incorporar herramientas digitales, la gestión basada en datos y el uso de inteligencia artificial.

Ajoy también anunció como uno de sus objetivos potenciar la dirección de seguridad democrática del SICA con el fin de abordar de mejor manera los retos que enfrenta la región.

"La región centroamericana enfrenta grandes desafíos en temas de seguridad, migración, cambio climático, desastres naturales, desigualdad, transformación digital, seguridad alimentaria y competitividad. Ninguno de estos retos reconoce fronteras y por ello la integración regional sigue siendo una herramienta poderosa", declaró.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.