Siria condena el reconocimiento de Colombia de "soberanía de Israel" sobre Altos del Golán

En un extenso comunicado, el Ministerio de Exteriores sirio expresó su "rechazo y condena categóricos de esta postura", y afirmó que el Golán es "parte inseparable de su territorio".

"La declaración del Gobierno colombiano constituye una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas", según la nota.

Igualmente, Siria agradeció el "creciente apoyo internacional a sus legítimos derechos en el Golán sirio ocupado", dado que el "número de Estados que apoyan la resolución de la Asamblea General de la ONU titulada 'El Golán sirio' aumentó de 97 en 2024 a 123 en 2025, lo que refleja el continuo apoyo internacional al derecho de Siria a recuperar su territorio ocupado, y el rechazo a la consolidación de la ocupación o al reconocimiento de sus consecuencias".

Por último, el ministerio reiteró su rechazo categórico a los "continuos ataques e incursiones israelíes en territorio sirio" y exhortó a todos los Estados y organizaciones internacionales a "asumir sus responsabilidades en el respeto del derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas".

Y aseveró que seguirá utilizando "todos los medios diplomáticos y legales legítimos para defender su soberanía, integridad territorial y derechos reconocidos, y para trabajar en pro de la recuperación de sus territorios ocupados".

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Israel capturó y ocupó la mayor parte de los Altos del Golán durante la Guerra de los Seis Días en junio de 1967.

Ayer, la Cancillería del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció este reconocimiento justificándolo por "la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel".

Esta decisión forma parte del acercamiento a Israel del Gobierno de De la Espriella, que asumió hace solo cuatro días y que incluye la reanudación de relaciones diplomáticas rotas en mayo de 2024 por el entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, en respuesta a la guerra de Gaza.

Como parte de esta nueva relación, Colombia también anunció que trasladará su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, considerada su capital por el Estado judío.