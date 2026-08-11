Tailandia suspende la expedición de licencias de compra de armas tras un tiroteo escolar

Anutin, quien también ocupa la cartera de Interior, anunció la suspensión desde ahora de "la expedición de licencias de compra de armas de fuego hasta nuevo aviso del Gabinete".

El objetivo es "evitar que las armas de fuego caigan en manos de quienes no deberían poseerlas", apuntó Rachada Thanadirek, portavoz de la Oficina del Primer Ministro.

La principal ley tailandesa en esta materia, considerada laxa y anticuada, data de 1947 y establece un sistema de control y de concesión de licencias de posesión y porte de armas de fuego para civiles a cargo del Ministerio del Interior, si bien contempla amplias excepciones para las fuerzas de seguridad.

La licencia, conocida como "P.3", es el documento previo e indispensable antes de poder adquirir legalmente un arma en el país y es expedida por el jefe del distrito donde se ubica la residencia del solicitante, que debe ser tailandés y mayor de 20 años.

El dirigente conservador, cercano al influyente Ejército, también ordenó acelerar la reforma de la ley de control de armas con regulaciones más estrictas, que incluirá la renovación obligatoria cada tres años de la licencia de posesión de armas y reforzar el control sobre la venta de munición.

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Tailandia tiene unas 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según datos de Small Arms Survey, y un vasto mercado negro además del legal.

Según el Gobierno y la Policía tailandeses, un adolescente de 14 años mató a tiros el pasado viernes a ocho personas, entre ellas sus abuelos, profesores y una compañera, en un tiroteo en su casa y escuela al norte de Bangkok e hirió a decenas, antes de quitarse la vida.

Este ataque, el tiroteo más mortífero en casi un quinquenio y el segundo en una escuela en lo que va de año, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la alta tenencia de armas de fuego en la nación, donde sucesos así no son inusuales.

Asimismo, la víspera un alto funcionario falleció y otra persona resultó herida cuando un exdiputado, quien confesó y permanece detenido, abrió fuego en el recinto de un edificio gubernamental de la misma provincia donde se ubica el colegio del tiroteo.