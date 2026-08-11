Ucrania atacaalmacenes de Wildberries y una refinería en el sur de Rusia

"A consecuencia de la caída de fragmentos (de drones derribados) en el distrito Novousmanski resultó gravemente herido y falleció en el hospital un hombre de 49 años que se encontraba en la calle", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev.

También resultaron heridas y están hospitalizadas otras dos personas, una de las cuales se encontraba "en un importante centro logístico" durante el ataque, indicó.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron, según Gúsev, 15 drones ucranianos, que dañaron "dos almacenes de una importante compañía".

Aunque el gobernador no dio detalles sobre el objetivo atacado, Wildberries informó en Telegram que "los centros logísticos de la compañía en la región de Voronezh fueron evacuados en correspondencia con las normas de seguridad".

"El incendio que se desató como consecuencia del ataque (...) fue sofocado. En el lugar de los hechos continúan trabajando los bomberos", añadió.

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El canal ucraniano Exilenova+ publicó fotos y videos del incendio con imágenes del incendio, en las que se aprecia una densa columna de humo sobre la instalación.

En tanto, en la también sureña región de Oremburgo las defensas antiaéreas derribaron al menos ocho drones, según informó en MAX el gobernador local, Yevgueni Sólntsev.

"A consecuencia de la caída de los restos de un dron se desató un incendio en una empresa industrial", indicó, sin dar detalles sobre la instalación.

Según los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+, se trata de la refinería Orsknefteorgsintez y una planta mecánica de la ciudad de Orsk.

El Ministerio de Defensa ruso reportó por su parte el derribo de 396 drones ucranianos de ala fija sobre 14 regiones rusas y la anexionada península de Crimea.