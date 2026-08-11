Un carguero atacado en el mar Rojo y un segundo en el golfo de Omán

Su nota no da detalles sobre la nacionalidad del carguero, ni tampoco apunta a los causantes del ataque. Sin embargo, por incidentes pasados en la zona, cabe suponer que puede tratarse de un ataque de las milicias hutíes, aliadas de Irán y que actúan en la zona del mar Rojo, habiendo atacado a barcos considerados hostiles.

El organismo no pide suspender el tránsito en la zona, pero sí "circular con precaución y reportar cualquier actividad sospechosa".

Un segundo incidente recogido por UKMTO se ha producido también este martes, pero en el golfo de Omán. No se aportan más detalles, salvo que se vieron envueltos "un carguero y fuerzas militares" de un país que no se especifica.

En este segundo caso, se advierte a los navíos en la zona "que consideren las últimas informaciones marítimas y se mantengan al corriente de un entorno operativo cambiante".

Este incidente pone de relieve la fragilidad que rodea al estrecho de Ormuz, paso vital para la economía mundial y que Irán se niega a reabrir mientras siguen en marcha unas larguísimas negociaciones: tras casi seis meses de guerra y más de 13.000 bombardeos, los iraníes se permiten exigir condiciones a EE.UU. para reabrir el tránsito de buques.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al ataque en el mar Rojo, agrava la situación porque introduce nuevos factores de inseguridad en esta vía marítima, una alternativa al volátil estrecho de Ormuz y cuya estabilidad depende en cierto modo de la actividad de las milicias hutíes, inmersas en una guerra en Yemen que dura ya doce años.