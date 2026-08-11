Un concierto en Fráncfort servirá de escaparate para nuevos diseños de billetes de euro

El BCE informó este martes de que el jueves 20 de agosto celebrará el concierto gratuito al aire libre Europa Open Air a orillas del río Meno, junto con la orquesta Frankfurt Radio Symphony.

El concierto une música, cultura y la comunidad en una ribera del Meno, a pocos metros de la sede central del banco en Fráncfort.

El lema del concierto de este año es "celebrar Europa" y el programa incluye a la prestigiosa orquesta de jazz de la radiodifusión pública de Hesse (Frankfurt Radio Big Band) y a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort (Frankfurt Radio Symphony).

En el concierto también participarán el cantante estadounidense de jazz Kurt Elling, ganador de dos premios Grammy, en 2010 y 2021 respectivamente, y el acordeonista Richard Galliano.

"Europa Open Air celebra la riqueza de la vida cultural de Europa y las conexiones que nos unen", dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

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Los visitantes, además, podrán "compartir sus opiniones sobre el diseño de los futuros billetes en euros" durante el concierto, añadió Lagarde, que presentó los diseños el pasado 23 de julio, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El BCE prevé tomar la decisión definitiva sobre el nuevo diseño de los billetes a finales de año, cuando comenzará el desarrollo y la producción de esas divisas, aunque pasarán varios años antes de que lleguen a los bolsillos.

Las propuestas se inspiran en dos temas: "la cultura europea" y "ríos y aves".

Una de las propuestas de los billetes que el BCE ha seleccionado es la del estudio murciano Rubio & del Amo y el madrileño Cruz más Cruz, que participaron en el concurso público junto a otros 1.200 diseñadores gráficos.

Su propuesta presenta el rostro de la cantante de ópera griega María Callas para el billete de 5 euros; el del compositor alemán Ludwig van Beethoven para el de 10 euros; la química y física polaca-francesa Marie Curie para el de 20 euros; Miguel de Cervantes para el de 50 euros; Leonardo da Vinci para el 100 euros y la periodista y novelista austríaca Bertha von Suttner para el de 200.

El diseño de los billetes de los estudios españoles es vertical, y si se gira los billetes en sentido horizontal, se lee "EURO".

Otras propuestas incluyen los ríos y las aves de Europa, que no conocen fronteras y simbolizan la libertad y unidad entre los europeos.

El treparriscos (Tichodroma muraria) para el billete de 5 euros; el martín pescador común para el de 10 euros; el abejaruco europeo para el de 20 euros; la cigüeña blanca para el de 50 euros; la avoceta común para el de 100 euros y el alcatraz atlántico para el de 200 euros.

Actualmente hay dos series de billetes en euros. La primera se emitió originalmente en 2002 cuando se introdujo esa moneda y se compone de siete denominaciones: 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros.

La segunda, denominada "Europa", se compone de seis, ya que el BCE decidió dejar de emitir el billete de 500 euros a finales de abril de 2019.

Actualmente solo se producen billetes de la segunda serie, pero los billetes de la primera serie son de curso legal.

Hay más de 30.000 millones de billetes en euros en circulación, por un importe total que supera los 1,5 billones de euros.

Cada nueva serie de billetes incorpora elementos de seguridad avanzados que los hacen más difíciles de falsificar y más fáciles de comprobar.

Además de la votación sobre los diseños impulsada por el BCE, una empresa de estudios de opinión independiente llevará a cabo una encuesta paralela, en la que invitará a responder a las mismas preguntas a una muestra representativa de ciudadanos de la zona del euro.

El BCE publicará un informe sobre los resultados de ambas encuestas una vez seleccionado el concepto de diseño definitivo.