Un grupo de 22 peruanos estudiará con becas Erasmus Mundus de la Unión Europea

Perú superó este año el hito de los 220 becarios beneficiados desde el inicio de esta modalidad en el programa Erasmus Mundus en 2014, lo que lo consolida como uno de los países con mayor participación en América Latina.

Durante la ceremonia de despedida a los becarios, el jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Perú, Jérôme Poussielgue, manifestó que la promoción 2026 destaca por una marcada equidad e inclusión, dado que 16 mujeres y 6 hombres ganaron la beca Erasmus, que financia el 100 % de los costos de estudio, seguro médico, pasajes y una manutención mensual.

Los becarios realizarán sus estudios en áreas estratégicas del desarrollo como nanotecnología, economía circular y política ambiental, cambio climático, sistemas sostenibles, políticas públicas, arquitectura, educación, periodismo, entre otros.

Los estudiantes peruanos seleccionados provienen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), ubicadas en Lima; así como la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

Además, también proceden de centros de estudios privados como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Católica de Santa María, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

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La oferta de destinos de este año para los becarios incluye Alemania, Francia, España, Países Bajos, Italia, Bélgica, Portugal, Hungría, Finlandia, Grecia, Rumanía, Dinamarca, Austria, República Checa y Suecia.

Erasmus constituye un programa de movilidad estudiantil que permite conectar a universidades peruanas con redes de excelencia europeas para modernizar la enseñanza en temas de vanguardia como ciberseguridad, inteligencia artificial y economía circular, destacó la delegación de la UE en Perú.

Asimismo, la Unión Europea reafirmó su compromiso de impulsar la internacionalización de la educación superior peruana, al fortalecer la investigación científica y formar profesionales para responder a los retos del desarrollo sostenible y la transformación digital.