Venezuela inspecciona empresas para verificar cumplimiento de ahorro eléctrico ante crisis

Según el Ejecutivo, equipos fiscalizadores del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional "están desplegados acompañando los procesos para el cumplimiento del plan de ahorro", que apela a la conciencia ciudadana sin establecer parámetros claros, en establecimientos privados como una cadena de supermercados.

Los inspectores también han visitado las "principales cadenas hoteleras" de Caracas con el objetivo de "verificar la implementación de las medidas para el uso racional y eficiente de la energía en el sector privado".

Por su parte, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) redujo "momentáneamente" sus horarios de atención desde este lunes en oficinas de Caracas y los estados Aragua (norte) y Lara (oeste) como parte del "plan de ahorro de energía eléctrica y agua", según anunció en Instagram.

El lunes a las 14:44 hora local (18:44 GMT), la demanda eléctrica alcanzó el nivel más alto en los últimos ocho años, de 15.625 megavatios (MW), un incremento del 3,6 % respecto a "la máxima registrada durante 2025", informó este martes el Ministerio de Energía Eléctrica.

Según la institución, el crecimiento de la demanda se debe a las altas temperaturas y al "crecimiento económico que mantiene su impulso".

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Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

El pasado 2 de agosto, la presidenta encargada pidió a los venezolanos ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del "Superniño", como se conoce de forma coloquial a un episodio de El Niño de gran intensidad, y anunció un plan para sumar 4.800 MW al sistema eléctrico en lo que queda de año.

Estos megavatios se van a sumar a los que se incorporarán gracias a los contratos firmados con empresas como la norteamericana General Electric (GE) Vernova y la estadounidense-argentina IMPSA, según Rodríguez, quien también señaló entonces que el devastador doble terremoto del 24 de junio causó daños en torres, líneas de transmisión y en una planta termoeléctrica.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó recientemente que un equipo de expertos técnicos del Departamento de Energía de su país realizó un diagnóstico técnico de la principal hidroeléctrica de la nación caribeña para definir una ruta de modernización.