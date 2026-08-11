Visa crea "programa holístico" para emprendedoras latinas pues un 73 % no accede a capital

La empresa lanzó durante la primera Cumbre Empresaria Visa en Miami la nueva iniciativa, ofrecida mediante la red de socios y emisores de Visa y respaldada por una nueva alianza con el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), y que también marca el inicio del patrocinio de la empresa financiera a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Con ello, Visa busca impulsar a las empresarias en Latinoamérica, donde las mujeres encabezan un 30 % de las pymes con un crecimiento conjunto de un 4 % anual, "más rápido" que el sector en general, expresó Ilana Grimberg, líder de PyMES, Visa América Latina y el Caribe, en entrevista con EFE.

Pese a estos datos, casi tres de cada cuatro pymes lideradas por mujeres en la región afirman que no tienen acceso al capital y apoyo necesario para hacer crecer sus negocios, por lo que 'Empresaria Visa' pretende "ayudar a cerrar la brecha y a que se sientan más empoderadas", expuso Grimberg.

"Hay las herramientas financieras de Visa que ya ofertábamos a nuestros clientes y a las pymes, pero hay también ofertas y beneficios de bienestar, de salud mental, de seguridad y una plataforma y comunidad exclusiva para las mujeres emprendedoras. Va más allá de lo financiero, es holístico", explicó.

Las herramientas financieras tradicionales de Visa, disponibles para quienes ya tengan una tarjeta empresarial de esta compañía, se sumarán a otros instrumentos enfocados en las mujeres, quienes suelen buscar un "ecosistema de apoyo", detalló la ejecutiva.

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Por ello, habrá programas que contemplen un enfoque global e interconectado para estas emprendedoras, como el manejo del estrés y bienestar mental; la orientación sobre maternidad y crianza; los recursos legales, financieros y nutricionales; los servicios de entrenamiento físico y estilo de vida activo, así como protección contra accidentes.

"La solución de 'Empresaria Visa' ayuda a cerrar esas barreras porque trae una solución holística que trae las herramientas financieras y de acceso al capital, pero también los temas específicos de la mujer emprendedora y de cómo ellas manejan sus negocios y sus vidas, que muchas veces están interligados", dijo Grimberg.

Para mostrar el potencial regional de la iniciativa, la primera edición de la Cumbre Empresaria Visa reunió a altos líderes de instituciones financieras, organismos multilaterales y del ecosistema emprendedor de la región.

El programa incluye una comunidad para ellas en 'ConnectAmericas' del BID, la primera red social para negocios en Latinoamérica y el Caribe que promueve el comercio internacional y la inversión, con 200.000 pymes ya registradas, describió la directiva.

Grimberg mencionó que "realmente en todos los países y mercados hay una oportunidad enorme para ayudar a las mujeres emprendedoras" porque ellas lideran en lealtad a la banca y en baja morosidad, pero "realmente el crecimiento y el éxito va a ser que ellas pueden acceder a esas soluciones".

Las relaciones con pequeñas empresas generan, en promedio, cinco veces más valor para las instituciones financieras que las de banca de consumo, con multiplicadores a nivel país que alcanzan las once veces en Brasil, las siete veces en México y Chile, y las cinco veces en Colombia, según un estudio de Visa.

La representante de Visa también anunció que la compañía patrocinará la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 como parte de esa apuesta por las mujeres, pues un 82 % de las dueñas de pequeños negocios cree que la participación en deportes influye en el éxito empresarial, según la compañía.

"Nosotros vimos que las dos iniciativas salen con la misma convicción, que es que cuando las mujeres tienen la plataforma y la oportunidad, pueden lograr cosas maravillosas, entonces pensamos y somos felices de anunciar ser el patrocinador oficial de la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027", indicó Grimberg.