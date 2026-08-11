Wall Street abre mixto, con los inversores atentos a posibles avances entre EE.UU. e Irán

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow se situaba en 54.120 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,06 %, hasta 7.757 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,14 %, hasta 26.568 unidades.

El mercado permanece atento al desarrollo de la guerra y a la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó la víspera que su país también exige una indemnización por los daños causados por Irán después de que la República Islámica pidiera a Washington ser compensado por las consecuencias de la guerra.

Trump contestaba así a la lista de requisitos que, según afirmó Irán el sábado, Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por Ormuz, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.

La nación persa reafirmó, además, el domingo que no mantiene negociaciones con EE.UU. y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio.

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La incertidumbre en torno a Ormuz disparó el lunes los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) un 5 % y, aunque esta mañana el crudo se estabilizaba, superaba los 80 dólares el barril.

De cara a esta semana, los inversores esperan la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) y del índice de precios al productor (IPP), que se publicarán el miércoles y el jueves, respectivamente, y que son datos clave sobre la inflación para la toma de decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos.

El banco central estadounidense mantuvo en su última reunión las tasas de interés estables, en una horquilla de entre el 3,5 % y el 3,75 %.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,76 %, hasta 4.453 dólares la onza; la plata se devaluaba un 0,44 %, hasta 64,95 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba hasta el 4,674 %.