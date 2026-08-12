Al menos 17 muertos en un nuevo episodio de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur

El ministro de Información del estado de Lakes, Madhang Awer, declaró a EFE que las autoridades han confirmado la muerte de 17 personas tras el ataque, que tuvo lugar anoche en Maper, capital del condado de Rumbek Norte, cuando presuntos atacantes armados entraron a la zona desde el condado de Panyijiar, en el vecino estado de Unity.

"Pedimos a las autoridades del estado de Unity que arresten a los perpetradores y los entreguen de inmediato a la justicia. Estos ataques deben cesar y los responsables deben rendir cuentas", aseguró Awer.

El condado de Rumbek Norte limita con parte del estado de Unity, y las comunidades de la zona han sufrido robos de ganado y tensiones intercomunitarias en el pasado.

Fuentes locales indicaron a EFE que entre los fallecidos había mujeres y niños, mientras que varias personas resultaron heridas de bala.

Este incidente es el episodio más reciente de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur, donde los robos de ganado, los asesinatos por venganza y las disputas por tierras de pastoreo y agua han provocado repetidamente enfrentamientos mortales entre comunidades.

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Las comunidades que viven en las fronteras estatales y de condado son particularmente vulnerables a este tipo de violencia, ya que los grupos armados pueden cruzar los límites administrativos para robar ganado antes de regresar a sus zonas de origen.

La presencia generalizada de armas de fuego, sumada a los limitados recursos policiales y la dificultad de acceso a zonas rurales remotas, también ha complicado los esfuerzos de las autoridades para arrestar a los sospechosos y prevenir ciclos de violencia en represalia.