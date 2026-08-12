American Society pide a México y EE.UU. fortalecer las exportaciones agroalimentarias

El presidente de la AmSoc, Larry Rubin, señaló en un comunicado este miércoles que "la defensa de este corredor no debe plantearse únicamente en términos de balanza comercial, sino como una prioridad compartida de seguridad alimentaria, estabilidad económica y competitividad regional".

La petición por parte de la organización se da tras la reciente caída interanual de 7,1 % en las exportaciones agroalimentarias mexicanas, entre octubre de 2025 y junio de 2026, lo cual, "es una señal de deterioro que debe encender alertas en ambos países", advirtió el documento.

"Este retroceso podría afectar las cadenas productivas binacionales, comprometiendo la estabilidad de sectores estratégicos como alimentos, bebidas, insumos agrícolas y manufactura derivada", subrayó.

Asimismo, recordó que el sector agropecuario, representado en mayor medida por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y otras agrupaciones productivas, "constituye la arteria principal de materias y enseres de exportación de México hacia Estados Unidos".

En ese sentido puntualizó que México y Estados Unidos "operan como una cadena agroalimentaria regional integrada", pues el primero abastece al mercado estadounidense con frutas, hortalizas, bebidas, productos frescos y procesados, mientras que EE.UU. abastece a su vecino del norte con maíz, soya, trigo, carnes, lácteos y otros insumos esenciales.

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Para la AmSoc, el corredor agroalimentario es un "pilar de integración económica y social" que debería ser "reforzado” por los actores gubernamentales, empresariales y sociales de ambos países a partir de mecanismos de cooperación y coordinación institucional binacional".

El posicionamiento de la organización se da en un contexto de tensión comercial entre México y Estados Unidos, la cual ha provocado una parálisis de exportaciones de alimentos por motivos de salud y de seguridad, como ocurrió la semana pasada con el aguacate mexicano, un flujo de intercambio comercial que terminó por retomarse este lunes.