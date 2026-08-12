Asciende a doce el número de incendios forestales activos en Ecuador

Con corte a las 10:00 hora local (15:00 GMT) de este miércoles, la SNGR indicó que otros cuatro incendios han logrado ser controlados en diferentes provincias.

La Advertencia Meteorológica, vigente hasta el 15 de agosto, prevé altas temperaturas, baja humedad y ráfagas de viento, condiciones que pueden favorecer la propagación del fuego, alertó la entidad.

La atención prioritaria desde la SNGR se concentra en los incendios registrados en Quito y Cotacachi, en las provincias andinas de Pichincha e Imbabura, respectivamente.

Este miércoles, añadió la secretaría, se prevé una ventana operacional favorable para el empleo del medio aéreo para combatir el incendio en Quito, siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad operacional permitan su utilización.

En Cotacachi, sector Quiroga, el Cuerpo de Bomberos lidera las labores de combate junto con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, guardaparques del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, el municipio y comuneros de diferentes sectores.

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De manera preliminar, el área afectada por este incendio supera las quinientas hectáreas, información que continúa en evaluación técnica.

En territorio se encuentran desplegadas 232 personas, 22 vehículos y 443 paquetes (kits) y raciones alimenticias, entre recursos de comunidades, cuerpos de bomberos, Ministerio del Ambiente, gobiernos locales y otras instituciones que participan en la atención del evento, indicó la institución.

La SNGR mantiene la evaluación permanente del comportamiento del fuego, las condiciones meteorológicas y las capacidades operativas, al priorizar la seguridad del personal desplegado.

La secretaría hizo un llamado a evitar quemas agrícolas, de maleza o desechos, así como cualquier actividad que pueda generar una fuente de ignición.

"En las actuales condiciones, una pequeña quema puede convertirse rápidamente en un incendio forestal; prevenirlo es responsabilidad de todos", subrayó la secretaría.

Los incendios se han registrado en las provincias del Carchi, fronteriza con Colombia; en la de Loja, fronteriza con Perú; en la de Chimborazo (centro), y en la de Imbabura (norte).

El martes, la SNGR indicó que controlaron otros incendios registrados en las provincias de Bolívar, Carchi, Cañar y Loja, todas situadas en la región andina.