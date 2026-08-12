Aspirante a Presidencia de Paraguay tacha de injusticia pedido de juicio por obra fallida

El Ministerio Público pidió el martes la apertura de un juicio oral y público contra Wiens, quien encabezó la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) entre 2018 y 2022, por presunta "lesión de confianza y daño a obras construidas", dentro del conocido 'Caso Metrobus' que investiga esta obra que quedó paralizada desde octubre de 2018.

"Heredé una obra inviable y tomé una decisión que un tribunal arbitral calificó como legítima. Ante la injusticia, firmeza. Ante la mentira, la verdad. No me van a doblegar", indicó, en un comunicado publicado en X, Wiens, quien busca la nominación como candidato a la Presidencia por el Partido Colorado.

En la nota, indicó que la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya (Países Bajos), resolvió en diciembre de 2023 la controversia entre la constructora portuguesa Mota-Engil, que ejecutaba el proyecto, y el MOPC.

Wiens afirmó que el proyecto "se licitó sobre un catastro erróneo" antes de que él fuera ministro, y argumentó que "el Estado terminó legítimamente el contrato, porque Mota-Engil no renovó la garantía de cumplimiento".

La Corte de Arbitraje impuso en diciembre de 2023 al Estado paraguayo el pago de unos 16,5 millones de dólares por la suspensión de la obra, cuya construcción se inició durante la Presidencia de Horacio Cartes (2013-2018).

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En ese contexto, Wiens acusó al Ministerio Público de "malversar la historia".

En febrero de 2020, durante el Gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) -también del Partido Colorado-, el MOPC envió una nota a la constructora en la que terminaba el contrato de las obras del Metrobús y le daba un plazo de 24 horas para pagar los más de 6 millones de dólares por el pago de la póliza de seguros, luego de que la firma suspendiera los trabajos en 2018.

Wiens es la opción de las facciones Colorado Añetete y Fuerza Republicana para los comicios internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, en la que también competirá el actual vicepresidente del país, Pedro Alliana, quien representa al grupo oficialista Honor Colorado, que encabeza Cartes.