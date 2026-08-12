Autoridades de Siberia confiscan y sacrifican cerdos masivamente por un brote desconocido

Moscú, 12 ago (EFE).- Las autoridades de la región rusa de Tiumén, en Siberia, confiscan y sacrifican masivamente ganado porcino debido a una desconocida enfermedad, informaron medios locales que ya comunicaron a inicios de año el sacrificio masivo de ganado bovino a causa de un brote de fiebre aftosa, también en Siberia.