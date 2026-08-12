Bank of America invertirá 250.000 millones de dólares en infraestructuras en EE.UU.

Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a fortalecer y modernizar la infraestructura de EE.UU. "apoyando la seguridad energética, el crecimiento del empleo y la competitividad económica", según señaló el banco en un comunicado.

De acuerdo con la nota, la creciente demanda de capacidad informática, energía, capacidad de fabricación, sistemas de transporte modernos y cadenas de suministro diversificadas está impulsando una nueva ola de inversión en infraestructura en todo el país, por lo que el banco apoyará a sus clientes en estos sectores en su acceso al capital que necesitan.

"Esta iniciativa refleja nuestra confianza en el futuro del país y en las inversiones que lo moldearán”, indicó -en el comunicado- el copresidente de Bank of America, Jim DeMare.

"La infraestructura que impulsa nuestra economía fortalece nuestra seguridad energética y garantiza nuestro liderazgo tecnológico e impulsará el crecimiento, creará empleos y definirá el próximo capítulo de Estados Unidos", afirmó el ejecutivo.

El banco destacó, además, que la financiación anunciada hoy -que incluye préstamos en el mercado primario, inversiones, mercados de capitales, servicios bancarios y soluciones de asesoramiento- abarcará tres categorías de infraestructura, entre ellas la digital, como los centros de datos e infraestructura informática (hardware, chips y equipos), la telecomunicación y los semiconductores.

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Bank of America también financiará infraestructura energética y eléctrica, como la generación de energía convencional y renovable y el almacenamiento; así como otros sistemas de distribución y la infraestructura básica, que incluye transporte, transmisión de energía eléctrica, optimización de la red, sistemas de agua, minerales críticos y minería, además de otros activos.

"La ejecución de estos proyectos requiere soluciones de financiación integradas que abarquen capital corporativo y de proyecto, tanto en mercados públicos como privados", apuntó Karen Fang, directora global de finanzas sostenibles en el banco.

La entidad bancaria también subrayó que esta inversión impulsará la creación de empleo en sectores como la construcción, la manufactura, la tecnología y las operaciones a largo plazo.

Tras conocerse la noticia, las acciones del banco en Wall Street subían un 1 %.