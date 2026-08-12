Brasil suspende las salas en vivo en Discord tras la muerte de una niña

La decisión cautelar fue impuesta por la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), que dio un plazo de tres días a la plataforma para que ponga en marcha la medida.
Las prohibiciones estarán en vigor hasta que la empresa demuestre que ha adoptado medidas para proteger a los niños y adolescentes, según un comunicado de la ANPD.
El organismo oficial inició una inspección a Discord el pasado viernes y este martes mantuvo una reunión con los representantes legales de la empresa.
Por el momento, según la ANPD, la plataforma no presentó "pruebas sólidas" de haber adoptado medidas razonables para prevenir y mitigar los riesgos de acceso de menores a contenidos que violen sus derechos.
LA ANPD afirmó que, a principios de marzo, Discord llevó a cabo cambios técnicos en la función 'Go Live', como se conocen las salas de transmisión en vivo, que la hicieron "aún menos segura para los niños y adolescentes", lo que incumple la legislación en vigor.
La investigación contra Discord se abrió después de que la primera dama de Brasil, Rosângela 'Janja' Lula da Silva, pidiera publicamente la prohibición de la plataforma.
Janja reveló el caso de una niña de 13 años que se suicidó el pasado 22 de junio en el municipio de Naviraí, en Mato Grosso do Sul, supuestamente siguiendo orientaciones de otros usuarios, durante una transmisión en vivo en un servidor privado de Discord.
La Policía brasileña llevó a cabo seis detenciones de sospechosos de haber inducido a la automutilación de la joven, entre los cuales figura un mayor de edad y cinco menores, de entre 13 y 17 años.