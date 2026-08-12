Canciller venezolano invita a par brasileño a visitar su país para fortalecer cooperación

En la red social X, Plasencia aseguró que la propuesta sobre una "próxima visita", sin especificar cuándo, fue "considerada positivamente por el ministro Vieira, a fin de avanzar en una hoja de ruta binacional para profundizar los lazos de amistad y cooperación".

"Coincidimos en la importancia de avanzar en el intercambio de experiencias en materia de formación de nuestros funcionarios diplomáticos", dijo también el jefe de la diplomacia venezolana.

Plasencia reiteró el agradecimiento al Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por la "sensible asistencia suministrada" luego de los dos devastadores terremotos ocurridos en el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, que dejaron al menos 6.301 muertos, más de 16.700 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

En ese sentido, también conversaron sobre las acciones que se han desarrollado para la "construcción de viviendas y la atención a los damnificados", agregó Plasencia.

Pocos días después de los sismos, el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó Venezuela junto con representantes de la institución financiera Caixa Econômica Federal y del Ministerio de Ciudades para ampliar la cooperación humanitaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado mes, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, conversó con el mandatario de Brasil sobre el apoyo al país caribeño luego del doble terremoto.

Rodríguez dijo entonces que el líder brasileño está "muy pendiente" de las familias de los fallecidos y de quienes perdieron sus casas, y que él le pidió que lo llamara para "lo que necesite".

El 20 de julio, el Ministerio de Salud de Brasil envió un cargamento de 690.000 dosis de vacunas a Venezuela.