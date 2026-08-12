Chile enviará 20 toneladas de ayuda a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

"La ayuda consiste en alimentos, kits higiénicos para niños, mujeres y hombres, y productos de aseo domiciliario. Además, se enviará una donación de medicamentos efectuada por privados", anunciaron en un comunicado.

El Gobierno chileno explicó que el envío se hará en una coordinación entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, junto con la Fuerza Aérea de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

"Este jueves partirá un avión de la Fuerza Aérea rumbo a Colombia con ayuda de emergencia y alimentos. Es la forma en que Chile, en estos momentos tan difíciles para el pueblo de Colombia, se hace presente", expresó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, por su parte, acotó que el vuelo "todavía está en una hora por confirmar, pero que va a concurrir con ayuda humanitaria avaluada en más de 40 millones de pesos (cerca de 44 mil dólares)".

Asimismo, mencionó que el Gobierno chileno se encuentra en disposición de movilizar equipos especializados de búsqueda y rescate, como los que viajaron a Venezuela tras el doble terremoto de junio pasado, pero que Colombia no ha solicitado formalmente esta asistencia.

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El anuncio llega luego de que el presidente chileno, José Antonio Kast, manifestó el pasado lunes la disposición de apoyar a Colombia, a donde había viajado el pasado viernes para asistir a la investidura presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella, uno de sus principales aliados en la región.

Según cifras divulgadas este miércoles por el mandatario colombiano, De la Espriella, se contabilizan al menos 265 personas fallecidas, 3.494 heridos, mientras que 496 personas aún permanecen desaparecidos.

El mandatario aseguró que los esfuerzos del Gobierno están concentrados principalmente en localizar a los desaparecidos y señaló que para ello están actuando con todas sus capacidades y con la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia.

Chile envía ayuda humanitaria mientras enfrenta un temporal, que inició el 14 de julio y ha ido fluctuando en intensidad abarcando a diez de las 16 regiones del país, entre el norte y el sur, con un balance de 15 fallecidos hasta la fecha.

El evento meteorológico, que según autoridades chilenas es uno de los "más significativos registrados en las últimas décadas", ha dejado pérdidas materiales y de infraestructura -especialmente la pública que ha sufrido el mayor impacto- y que según expertos se estima en cerca de 1.000 millones de dólares.