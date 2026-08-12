Citi eleva a 1,3 % el crecimiento de México en 2026, pero anticipa debilidad

Economistas de la institución explicaron este miércoles en rueda de prensa que el crecimiento cercano al 2,2 % anual observado en el segundo trimestre estuvo impulsado principalmente por la actividad del mes de abril, cuando la construcción registró un fuerte rebote, en parte asociado a obras de infraestructura vinculadas al Mundial, mientras en mayo volvió a desacelerarse.

Por ello, el economista jefe de Citi, Julio Ruiz, consideró poco probable que ese ritmo se sostenga en la segunda mitad de 2026 y prevé que el país cierre el año con una expansión de 1,3 %, frente al 1,1 % estimado anteriormente.

Para 2027, la institución proyecta un crecimiento cercano al 2 %, condicionado a una mayor claridad sobre el T-MEC y a una ejecución más visible del plan de infraestructura del Gobierno, denominado Plan México.

Citi considera baja la probabilidad que la definición sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá llegue en 2026 y ve más factible que ocurra en 2027.

No obstante, destacó que México continúa ganando participación en las importaciones estadounidenses pese a los aranceles y la incertidumbre, frente a China e incluso sobre su socio Canadá.

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Parte de ese avance proviene de las exportaciones de máquinas de procesamiento de datos, que prácticamente se duplicaron en los últimos meses por el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos, aunque Citi advirtió que México todavía importa una parte importante de los insumos, incluidos microchips provenientes de Taiwán, por lo que el valor agregado que permanece en el país es menor.

En contraste, el análisis de los economistas de Citi señaló que las exportaciones de vehículos y autopartes han disminuido y la producción manufacturera continúa débil, lo que mantiene al sector automotor como uno de los principales frenos.

Ruiz afirmó que el consumo seguirá aportando soporte, aunque a tasas menores que en 2024, respaldado por remesas y programas sociales equivalentes cada uno a cerca de 3 % del PIB, además de una masa salarial que crece alrededor de 4 %.

Además, la institución prevé que el Banco de México mantenga su tasa de referencia en 6,50 % durante 2026 y 2027, pese a que la inflación se ubica cerca de 3,1 %, porque parte de la caída reciente responde a productos agropecuarios cuyos precios podrían revertirse y llevar la inflación nuevamente hacia 3,9 %.

En el mercado laboral, Citi señaló que la informalidad funciona como una “válvula de escape” ante la desaceleración del empleo formal, que pasó de alrededor de 2 % a 1,5 %, mientras el desempleo permanece bajo.

A un mes de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presente su tercer proyecto de presupuesto para el siguiente año, Ruiz advirtió que la consolidación fiscal seguirá siendo complicada por menores ingresos tributarios y petroleros, presión del gasto social, infraestructura y apoyo a Pemex, aunque no estimó como escenario base que México pierda el grado de inversión.