Colombia recibe 50 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por El Salvador

"Esta madrugada recibimos las primeras 50 toneladas de ayudas humanitarias provenientes de El Salvador. Además, estimamos que hacia las 16:00 hora local (21:00 GMT) llegue otra aeronave con 50 toneladas más de ayudas", detalló el alcalde Cali, Alejandro Eder, en su cuenta de X.

Cali, capital del departamento Valle del Cauca, es una de las ciudades más afectadas por el terremoto, con casi un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales que se desplomaron o sufrieron severos daños.

"De corazón, muchas gracias a usted (Bukele) y a nuestro país hermano El Salvador, por acompañar y apoyar a Cali en este momento tan difícil para nuestros ciudadanos", afirmó Eder.

El alcalde, quien se ha visto afectado en sus recorridos por los distintos barrios de Cali, informó que la ciudad recibió ayer cerca de 75 toneladas de ayuda humanitaria que llegaron al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón procedentes de Estados Unidos y de Bogotá.

"Todo lo recibido está siendo canalizado a través de los organismos de socorro para garantizar que llegue a los puntos donde se necesita. Gracias al buen corazón y la generosidad de las ciudades vecinas, los países hermanos y los empresarios que se han sumado para ayudar a Cali en este momento tan difícil", aseguró Eder al tiempo de informar que esperan recibir esta tarde más ayuda procedente de Perú y El Salvador.

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La Cancillería, por instrucción del presidente, Abelardo de la Espriella, instaló un puesto de mando de cooperación internacional liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para coordinar las ofertas de Gobiernos y organismos multilaterales.

El terremoto ha causado la muerte a por lo menos 181 personas, según el presidente Abelardo de la Espriella, aunque autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos.