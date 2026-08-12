Colonos continúan asedio a vivienda de familia palestina, pese a que se le retiró su carpa

"Quitaron la lona de la tienda, pero las sillas y los colchones permanecieron (...). Todavía están ahí, rodeando la casa. Han puesto colchones allí y se han quedado. Seguimos sitiados", dijo a EFE por mensajería Qusay abu Ridi, un vecino también afectado por el asedio de este grupo de colonos israelíes, y cuya casa se encuentra a 15 metros de la afectada principalmente.

El Ejército israelí confirmó este miércoles que las fuerzas de la Policía Fronteriza evacuaron la tienda y estaban echando a los colonos.

"El incidente continúa y las fuerzas de seguridad permanecen en el lugar", según un comunicado, que también indicaba que el jefe del Comando Central, Avi Bluth, visitó esta mañana Qusra y los puestos de avanzada (inicios de nuevos asentamientos) cercanos.

Sin embargo, según el otro vecino afectado, a las 18.00 hora local (15.00 GMT), el grupo de radicales seguía asediando sus hogares y sin permitirles salir de sus viviendas.

"Montaron una tienda de campaña y nos rodearon. Cortaron todos nuestros suministros: electricidad, agua e incluso nos dejaron sin medicinas. Un grupo de personas vino a intentar darnos ayuda, pero el Ejército los hizo retroceder, diciéndoles que era una zona militar cerrada", recapitula a EFE Abu Ridi sobre este nuevo ataque en territorio palestino ocupado que se prolonga ya más de tres días.

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Durante ese tiempo, agentes israelíes también lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, al tiempo que decenas de colonos, muchos enmascarados, irrumpieron en la zona para impedir la expulsión.

Todas las colonias que el Gobierno israelí apoya, financia y expande en Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional.

El de hoy ha sido el primer intento en que las fuerzas israelíes buscaron expulsar a los colonos de Qusra, tras días en los que los soldados no solo no intervinieron, sino que rezaron con los radicales judíos, se sentaron con ellos bajo la carpa y se hicieron 'selfis', según vídeos y material de cámaras de vigilancia.

El Ejército anunció en un comunicado que se tomarán "medidas disciplinarias contra el personal de seguridad involucrado, cuya presencia en el lugar fue documentada hace varios días", pero no especifica cuáles serán las acciones punitivas.

Rara vez un soldado israelí es castigado por atacar, vejar o incluso matar a un palestino. El último ataque mortal perpetrado por las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania ocupada que derivó en una acusación formal ocurrió en 2019, según datos del grupo israelí de derechos legales Yesh Din, lo que hace que organizaciones de derechos humanos hablen de "impunidad sistémica".

"Vivimos una farsa entre el Ejército y los colonos", dice a EFE el activista palestino Bashar, de la aldea de Qaryut, también en Nablus, quien anticipa que ningún colono será arrestado.

Ambas casas asediadas se encuentran en la cima del monte Ras al Ain, una de las zonas altas que rodean el sur de Nablus, y los colonos proceden de un nuevo asentamiento creado en esa colina, desde donde hacen incursiones a cuatro aldeas palestinas próximas.