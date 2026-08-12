Contaminación de petróleo por una fuga en un buque llega a las costas del sureste de Omán

"Los resultados del monitoreo de hoy mostraron que algunas playas en el área de Ras Madrakah se vieron afectadas por contaminación de petróleo, estimándose que un tramo costero afectado podría alcanzar los 40 kilómetros de longitud", dijo la Autoridad de Medio Ambiente en un comunicado recogido por la agencia de noticias oficial omaní ONA.

El departamento gubernamental advirtió de la posibilidad de que las playas del sur de la isla de Masirah, al norte de Ras Madrakah, también se vean afectadas en las próximas horas en un radio de 10 a 20 kilómetros, mientras que afirmó que los equipos especializados continúan con sus labores de respuesta.

Las autoridades de Omán están adoptando medidas para limitar la propagación y minimizar los impactos ambientales del vertido, que fue dado a conocer el pasado lunes, cuando el Gobierno omaní afirmó que la mancha de petróleo cubría unos 390 kilómetros cuadrados frente a las costas del sur de Omán.

La fuga fue detectada en el buque cisterna Caroline Bezengi, con bandera de Camerún y varado cerca de las islas Hallaniyat, que partió de la ciudad suroccidental rusa de Novorosíisk y que, de acuerdo con varios digitales árabes, sufrió una explosión a bordo a principios de junio en aguas del Yemen.

Las autoridades del país han iniciado una operación que incluye "la remediación técnica del derrame, la seguridad del buque y el monitoreo y evaluación del impacto ambiental", y hasta el momento no se han detectado impactos en plantas desalinizadoras o en proyectos de acuicultura.

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El director de Asuntos Marítimos del Ministerio de Transporte omaní, Mohamed Abdalá al Rawahi, ya advirtió el lunes que las condiciones climáticas adversas de la temporada del monzón "han complicado significativamente las operaciones técnicas de respuesta ante derrames".

Las autoridades de Omán, país que también es ribereño del estrecho de Ormuz junto a Irán, no han ofrecido detalles sobre el incidente del buque ni los daños que ha sufrido el mismo, y hasta el momento se desconoce si fue objeto de un ataque como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y de las acciones contra la navegación comercial.