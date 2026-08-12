Denuncian empleos ficticios para cargos políticos en los transportes públicos de París

La ONG confirmó la denuncia, presentada este miércoles, que se apoya en una investigación revelada el martes por el semanario satífico francés Le Canard Enchaîné, que indicó que unos 200 cargos políticos, tanto de derechas como de izquierdas, han tenido "empleos a tiempo completo en la RATP, pero que no requerían mucha dedicación".

AC!! Anti-Corruption ya formalizó la semana pasada una primera denuncia contra Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis y miembro de La Francia Insumisa (LFI), el partido de izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, por compatibilizar durante años sus cargos políticos con un puesto de directivo a tiempo completo en la RATP por el que, según Le Canard Enchaîne, cobraba unos 6.000 euros mensuales.

La asociación anticorrupción sostiene ahora que el caso podría no ser aislado y reclama que se investigue el funcionamiento de la RATP durante años para determinar si cargos electos recibieron salarios públicos por puestos sin una actividad real equivalente, al tiempo que apunta posibles delitos de "malversación de fondos públicos".

El artículo de Le Canard Enchaîné que denunció los supuestos empleos ficticios se basa en un libro publicado en 2018 por Jacques Marsaud, antiguo dirigente comunista de Saint-Denis y posteriormente directivo de la entidad del transporte metropolitano de París.

Masaud describió entonces una red de unos 200 empleados de la RATP con cargos electos, de "derecha, izquierda y centro" que podrían actuar como intermediarios locales y, en ocasiones, ante los ministerios.

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Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y, por tanto, responsable política de la autoridad que organiza el transporte público regional, ha reaccionado a las revelaciones reclamando transparencia sobre la política de contratación de la RATP, tanto pasada como actual.

"Hay que disipar las sospechas de posibles empleos ficticios financiados por los contribuyentes", indicó en X la conservadora Pécresse, antes de advertir de que unas prácticas de ese tipo "serían totalmente ilegales" y "no pueden tolerarse" en los monopolios públicos.

"¿Quién tiene la prueba de que no habría cumplido plenamente mis funciones? Nadie", escribió en X.

La empresa pública de transporte de París ha asegurado que está a disposición de la Justicia para facilitar toda la información necesaria si la Fiscalía decide investigar.