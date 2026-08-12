Diplomático iraní afirma que no hay detalles sobre la prórroga del alto al fuego con EEUU

Las declaraciones del diplomático se producen después de que la agencia de noticias turca Anadolu informara, citando fuentes del Gobierno paquistaní, que Irán y EE. UU. habían acordado prorrogar el alto el fuego de 60 días previsto en el Memorándum de Entendimiento (MoU) de Islamabad.

"Por el momento no disponemos de detalles al respecto", declaró a EFE el diplomático iraní a última hora del miércoles, solicitando mantener el anonimato.

El memorando firmado en junio declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" hasta el próximo 17 de agosto, como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, los diálogos llevan semanas estancados.

Este mismo miércoles, Irán aseguró que no está negociando con EE. UU., aunque reconoció que hay un intercambio de mensajes a través de mediadores como Pakistán y Catar.

Por su parte, Pakistán afirmó el miércoles que se mantenía optimista respecto a que una solución pudiera estar a la vista, incluso si expira el cese al fuego.

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"Esperamos que, aunque el plazo no sea implementado, finalmente se conceda una prórroga y las partes retomen el diálogo", declaró Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, durante su rueda de prensa semanal.

Al mismo tiempo, la labor diplomática de Islamabad para mediar en el conflicto continuó el miércoles con una visita del ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, a Teherán.

Según Andrabi, el ministro transmitió un mensaje al Gobierno iraní en el marco de las negociaciones, al tiempo que se invitó al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, a Islamabad.

Los esfuerzos por alcanzar una paz siguen estancados en medio de varias disputas sin resolver, entre ellas la navegación a través del estrecho de Ormuz. Irán sostiene que el paso marítimo permanecerá cerrado a menos que Washington acceda a sus condiciones para poner fin a la guerra, incluida la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero.