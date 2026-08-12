Dos fotógradas iraníes son condenadas a 15 y 9 años de prisión, según ONG

Moaiery confirmó también la condena con un mensaje publicado en la red social X, en el que decía: "¡Ya me han condenado! ¡15 años de cárcel! En cuanto al resto, ¡mejor no hablemos de eso!".

Tras celebrarse el juicio sin su presencia el pasado 19 de julio, la Sala 29 del Tribunal Revolucionario de Teherán la condenó a 15 años de prisión, según publicó la Organización Hengaw que informa sobre las violaciones de derechos humanos en Irán y el Kurdistán.

Moaiery fue una de las personas detenidas el 21 de septiembre de 2022 en las protestas en Teherán y en aquel momento, el Centro de Prensa del Poder Judicial de Irán afirmó que se le acusaba de "actos contra la seguridad nacional y de apoyar disturbios".

La fotoperiodista recibió el Premio Wallis Annenberg a la Justicia para las Mujeres Periodistas 2023, que se otorga anualmente a una periodista que ha sido encarcelada, detenida o hecha prisionera injustamente.

También recibió el Premio al Coraje en el Periodismo 2018 por su fotografía de las protestas iraníes de 2018.

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Por su parte, la fotógrafa y estudiante iraní Shaghayegh Afshar fue condenada a nueve años de prisión, de los que cinco son de cumplimiento obligatorio por supuestos delitos de "reunión y conspiración contra la seguridad nacional", tres años por "cooperación con estados hostiles" y uno por "propaganda contra el Estado".

Según informó la misma ONG, Afshar Najafi fue arrestada en su domicilio en febrero y fue llevada a un centro de detención del Departamento de Inteligencia, tras lo que fue trasladada a la prisión de Choubindar en Qazvin.

Posteriormente, fue puesta en libertad provisional bajo fianza a la espera de la conclusión del proceso judicial.

El Tribunal Revolucionario de la ciudad iraní de Qazvin, donde reside, condenó a Afshar a nueve años de prisión, dos de prohibición de viajar, seis meses de servicio comunitario no remunerado para el municipio y la inhabilitación permanente para cualquier cargo público o gubernamental, informó Hengaw.