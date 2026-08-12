EE.UU. abrió fuego contra barco de bandera panameña que intentó romper bloqueo en Irán

Un helicóptero lanzó dos misiles contra la sala de máquinas del carguero, el Vela Nova, después de que su tripulación “ignorara” las advertencias estadounidenses, precisó el mando militar para Oriente Medio, el Centcom, en un comunicado publicado en X.

Es la tercera vez que Estados Unidos detiene por la fuerza un buque desde que reinstauró el bloqueo a puertos iraníes el 14 de julio.

El Centcom informó que hasta el martes se han desviado 55 barcos que intentaron romper el cerco y han abordado otros dos.

Las fuerzas estadounidenses ya habían bloqueado los puertos iraníes entre el 13 de abril y el 18 de junio. En ese lapso inhabilitaron nueve barcos y desviaron 140 más, de acuerdo con el Centcom.

Irán ha exigido que Estados Unidos ponga fin al bloqueo de puertos como parte de sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta vía marítima es clave para el transporte de petróleo y gas mundial. El tráfico se desplomó debido a los ataques de Teherán contra barcos en la zona.

Lea más: Trump asegura que EE.UU. controla el estrecho de Ormuz pese al bloqueo iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el martes en la noche su habitual afirmación de que Estados Unidos tiene el control de la vía marítima.

“Tenemos el control total del estrecho de Ormuz en este momento. Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”, dijo Trump a los periodistas.

Lea más: Petróleo sube impulsado por las demandas irreconciliables entre EE.UU. e Irán

Precios del petróleo en alza

Los precios del petróleo, entretanto, continuaron al alza el miércoles por la mañana en los intercambios en el mercado asiático, ante la falta de un acuerdo con respecto a un cercano fin del conflicto.

El WTI avanzaba un +0,78 % hasta 83,85 dólares y el Brent un 0,66 % hasta 89,50 dólares hacia las 02H20 GMT.