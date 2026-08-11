Petróleo sube impulsado por las demandas irreconciliables entre EE.UU. e Irán

Hacia las 9:00 GMT (6:00 hora paraguaya), el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, avanzaba un 2,55 % hasta 89,96 dólares, después de haber superado la barrera de los 90 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en septiembre, ganaba un 2,91 % hasta 84,52 dólares.

El oro negro ya empezó la semana con un fuerte aumento el lunes, impulsado por las condiciones impuestas por Teherán para abrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio de hidrocarburos, que parecen difícilmente aceptables para Estados Unidos.

Irán “está pidiendo una compensación por los daños que se le han causado durante el conflicto militar de los últimos cinco meses”, escribió Donald Trump, “aunque esto nunca se haya mencionado en ninguna de nuestras negociaciones o reuniones”.

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“De la misma manera, yo también exijo compensaciones a Irán por todas las personas que han matado y herido”, agregó el mandatario estadounidense, aludiendo en particular al atentado contra el buque de guerra estadounidense USS Cole en Yemen en 2000.

Igualmente se refirió a las familias de los “miles de manifestantes inocentes muertos en los últimos 50 años, además de los 52.000 de los últimos cinco meses”.

“Este mensaje refuerza la idea, en el mercado, de que hay pocas posibilidades de una reapertura inminente del estrecho de Ormuz”, afirma Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Esto se traduce en precios del petróleo más altos, considerando que “este giro se produce mientras los hutíes intentan bloquear el tráfico marítimo en el mar Rojo y las reservas mundiales de petróleo siguen disminuyendo”, subraya el analista.

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“El esquema se repite sin cesar: un entusiasmo inicial cuando las negociaciones parecen prometedoras, y luego ese optimismo se evapora igual de rápido” cuando no se constata ningún progreso, afirman los analistas de ING.

Si los inversores reaccionan tanto a las declaraciones políticas es porque esperan “un salto de la oferta de crudo si el estrecho de Ormuz se reabriera”, susceptible de hacer desplomar los precios, explica John Evans, analista de PVM.